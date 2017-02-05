Проїзд автошляхами області забезпечено. Фото

У зв’язку із ускладненням погодних умов сьогодні, 5 лютого, станом на 20.00 год. на автотрасах області працює всього 59 одиниць техніки, у черговому режимі перебуває 77 одиниць. Задіяно 72 особи, у черговому режимі перебуває 109 осіб, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу ОДА.
На дорогах державного значення працює 50 одиниць техніки та 57 працівників, у черговому режимі – 26 одиниць техніки та 33 працівники. На трасі М-06 Київ-Чоп працює 15 одиниць техніки та 19 осіб, а на М-07 Київ-Ковель-Ягодин – 10 од. техніки та 14 осіб.
На всіх дорогах Житомирської області місцевого та державного значення проїзд забезпечується у повному обсязі.
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