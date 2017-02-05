Нічне прибирання центральних вулиць міста. Фото

Вночі з 22:00 3 лютого до 8:00 4 лютого в місті Житомирі працювала бригада КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради по утриманню вулиць міста у складі 17 працівників та 16 одиниць спецтехніки:
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