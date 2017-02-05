Найбільший гуманітарний вантаж зібраний по Україні - відправився в Авдіївку із Житомира

5 лютого зранку відправився гуманітарний вантаж з Житомира. Всього з області назбирали понад 100 тонн гуманітарної допомоги. Насьогодні це найбільший гуманітарний вантаж зібраний по Україні, повідомили zamkova.info у Національному Корпусі.
Національний Корпус Житомир долучився до збору гуманітарної допомоги, та відправив 22 тонни паливного брикету, виробленого підприємством в Романівському районі Житомирської області. Та навіть запустив новий флешмоб під назвою "ПЕРЕДАЙ 22 ТОННИ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ", на що Житомирська обласна державна адміністрація відразу відкликнулась, та прийняла нашу естафету. В свою чергу ЖОДА зібрала 22 тонни дизельного пального, та передала цю естафету іншій області.
Дякуємо усім небайдужим людям, котрі відкликнулись та допомогли зібрати гуманітарну допомогу. А саме Василю Флуду з Романова та підприємству ВІВАД-09, а також ЖОДА за надання транспорту.
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