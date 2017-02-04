Ігор Гундич про 100 днів роботи із системою ProZorro і «ходаків»

Голова облдержадміністрації Ігор Гундич заявив, що є прихильником системи ProZorro. Адже пересвідчився у її ефективності, повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи публічних закупівель лише за минулі 3 місяці зросла удвічі – із 7 мільйонів гривень у жовтня до 15 мільйонів гривень у грудні.
Про це розповів 3 лютого, Ігор Гундич на звітній прес-конференції.
«Завдяки системі ProZorro Житомирщина є однією з найпривабливіших областей для бізнесу. Станом на жовтень у нас було зекономлено 7 млн грн, до кінця року ми зекономили ще плюс 8 мільйонів. Тобто, у результаті втілення ProZorro зекономлено 15 мільйонів бюджетних коштів», – зазначив голова ОДА.
За його словами, досі залишаються ті, хто проти електронних закупівель.
«Зараз є багато таких "ходаків" до мене, які говорять про те, що спільне розпорядження, яке було підписане головою обласної ради і головою обласної адміністрації, потрібно відмінити. Я одразу всім казав і кажу, що я точно цього не зроблю. Вважаю, що якщо сьогодні облдержадміністрація закуповує квіти через систему ProZorro, то все інше теж можна купити. Жаліються, що незручно, десь не встигли.
Поганий той хазяїн, який не знав, що йому картопля треба буде через місяць, через два, і не зміг організувати нормально тендерні процедури. Я є жорстким прихильником цієї системи», – наголошує Ігор Гундич.
Згідно з дорученням голови ОДА, яке пішло на всі райдержадміністрації, структурні підрозділи, всі закупівлі мають бути здійснені до 1 грудня 2017 року, аби вкінці року ніхто не просився на закупівлі без ProZorro.