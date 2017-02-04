У Житомирі СБУ та прокуратура викрили підпільний цех з обробки бурштину і напівдорогоцінного каміння

Cпівробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно з прокуратурою викрили у обласному центрі підпільний цех з обробки бурштину, берилів, кварцу і топазів, незаконно видобутих у північних районах області, повідомили zamkova.info у прес-групі УСБ України в Житомирській області.
Нелегальне виробництво зловмисники організували в автомобільних боксах одного з гаражних кооперативів облцентру. Під час обшуків у підпільному цеху співробітники спецслужби виявили спеціальне обладнання ‒ станки для огранки каменю. У ділків вилучено п’ять кілограмів необробленого бурштину-сирцю, десять напівдорогоцінних кварців та по кілька кілограмів берилів і топазів, а також півкілограма обробленого каміння.
За інформацією СБ України, після огранки організатори через посередників переправляли каміння до країн Європи та Далекого Сходу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії у рамках спецоперації з блокування незаконного бурштинового промислу на Житомирщині.
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