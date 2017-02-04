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Працівники виконкому міської ради долучились до збору гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки

Працівники виконкому міської ради долучились до збору гуманітарної допомоги для мешканців АвдіївкиПрофспілка працівників виконавчих органів Житомирської міської ради долучилася до збору гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

Були придбані ковдри та куртки.

«Профспілка працівників виконавчого комітету завжди активно долучається до таких заходів. Ми не можемо стояти осторонь від подій, які відбуваються на сході країни. Кожен з нас розуміє необхідність допомогти людям, які опинилися в скрутному становищі. Тому й було прийняте рішення виділити кошти на придбання необхідних речей», – розповідає голова профспілки, керуючий справами виконавчого комітету Ольга Пашко.

Працівники виконкому міської ради долучились до збору гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки
Працівники виконкому міської ради долучились до збору гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки
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