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На Житомирщині викрили на хабарі 1000 доларів США двох правоохоронців.

На Житомирщині викрили на хабарі 1000 доларів США двох правоохоронців.На Житомирщині слідчі прокуратури спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції в області викрили на хабарі 1000 доларів США двох правоохоронців.

У п’ятницю, 3 лютого 2017 року, слідчим відділом прокуратури Житомирської області спільно з працівниками управління внутрішньої безпеки в Житомирській області Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України затримано під час одержання неправомірної вигоди заступника начальника та старшого оперуповноваженого одного із відділів регіонального підрозділу Національної поліції України.
Під час проведення оперативних заходів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України установлено, що два правоохоронці вимагали від жителя області неправомірну вигоду на суму одна тис доларів США, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

За таку суму вони пообіцяли громадянину не притягувати його до кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення та повернути раніше вилучене майно.

Неправомірну вигоду вилучено.

На даний час вирішується питання щодо обрання обом затриманим запобіжного заходу, а також щодо відсторонення їх від займаних посад.

Досудове розслідування проводиться слідчим відділом прокуратури Житомирської області.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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