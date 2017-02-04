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У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)

У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)3 лютого відбулося відкриття оновленого фізкультурно-оздоровчого комплексу «Динамо» та нового спортивного сезону, що стартував футбольним турніром між командами правоохоронних структур та депутатами обласної ради. Участь в урочистостях взяли керівники Житомирщини, ФСТ «Динамо», народні обранці та спортсмени, повідомляє zamkova.info, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.

Святкову церемонію розпочав голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, який повідомив, що відремонтована база спорткомплексу – це лише частина роботи депутатів із розвитку спорту в області і на 2017 рік заплановано збільшення фінансування цього напрямку із обласного бюджету удвічі, тому на черзі – ремонтні роботи на центральних стадіоні та у басейні.

У свою чергу, заступник голови житомирської ОДА Ярослав Лагута відзначив, що відкриття відремонтованого комплексу – це найкращий приклад успішного шляху до розвитку спорту, на якому об’єдналися і держава, і обласна держадміністрація, і депутати, і громадськість в особі динамівців.

Перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Віктор Корж передав присутнім вітання від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та президента Олімпійського комітету Сергія Бубки і вручив Подяки за особистий внесок і розвиток спортивної бази заступнику голови обласного товариства Леоніду Українцю та іншим учасникам свята, побажавши, аби Житомирщина гідно звучала на міжнародних спортивних аренах, а покращання спортивної бази стало запорукою нових спортивних досягнень.

Вітаючи присутніх, начальник ГУНП в області В’ячеслав Печененко наголосив, що правоохоронці і фізична загартованість – поняття нерозривно поєднані, а відтак усі ініціативи щодо розвитку і популяризації спорту підтримуються поліцією на найвищому рівні. І саме тому сьогодні у турнірі з футзалу представлена команда Головного управління Нацполіції, яка і розпочне змагання із матчу з представниками УДСНС.

Також під час урочистої церемонії були вручені кубки та Почесні грамоти переможцям «Динаміади-2016», що традиційно щороку проходить між командами правоохоронних відомств у двох групах. Відтак цього разу перші місця за загальною сумою балів у змаганнях із армреслінгу, стрільби із табельної зброї, легкоатлетичного кросу та шахів вибороли команди Головного управління Нацполіції в області та роти патрульної поліції з охорони зони радіоактивного забруднення при ГУНП. Срібло здобули представники Управління СБУ та держустанови «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських». А бронзовими призерами стали команди Управління ДСНС та Попільнянського відділення поліції.

Святкову програму показовими виступами доповнили вихованці дитячо-юнацької школи «Динамівець» та солісти оркестру ГУНП.

Відразу потому стартував турнір з футзалу, в якому дебютувала команда депутатів Житомирської обласної ради.
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
У Житомирі на базі оновленого спорткомплексу «Динамо» урочисто розпочато спортивний сезон 2017 року (ФОТО)
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