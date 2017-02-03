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Всеукраїнський тур "ЗміниТИ" в Житомирі

Всеукраїнський тур "ЗміниТИ" в ЖитомиріВсеукраїнський тур "ЗміниТИ" в Житомирі — відверта розмова про першочергові зміни для країни.

7 лютого об 11:00 в приміщенні Житомирської обласної ради (Майдан Корольова,1, 4-й поверх) представники місцевої влади, об’єднаних територіальних громад, громадських організацій та Міністерства охорони здоров'я зберуться для обговорення ключових проблем в Україні та першочергових кроків для їхнього подолання, повідомили zamkova.info організатори заходу.

Змінити країну — важче, ніж критикувати тих, хто її вже змінює. Зрозуміти реформу — складніше, ніж ображатися, що не спитали твоєї думки. Тільки усвідомлення змін і взаємодія заради їх втілення гарантуватимуть нову якість політики та підвищення добробуту громадян.

Громадська організація “Центр UA” спільно з експертами коаліції Реанімаційний пакет реформ та представниками Міністерства охорони здоров’я розпочинає Всеукраїнський тур “ЗміниТИ: взаємодія заради змін”, аби зібрати позиції представників найактивніших спільнот Житомирщини для розробки системних змін у країні. Взаємодія заради змін допоможе зрозуміти і сформулювати власні очікування до змін в країні, знайти однодумців і згуртуватись навколо спільних позицій, а також співпрацювати один з одним та владою, вимагаючи врахування спільних інтересів.

Разом із представники місцевої влади, об’єднаних територіальних громад, професійних медичних спільнот, громадських активістів, журналістів, місцевих підприємці та студентів ми зруйнуємо міфи та обговоримо:

· які виборчі правила дозволять запустити зміну політичних еліт в країні;

· що мають зробити громади та місцева влада для впровадження змін на прикладі реформи системи охорони здоров’я;

· як платники податків можуть контролювати, на що витрачаються їхні гроші;

· за яких умов влада почує позиції та вимоги громадян і як вплинути на прийняття рішень

Учасники обговорень:

· Олег Рибачук, голова і співзасновник Центру UA, екс-віце-прем’єр-міністро із питань європейської інтеграції;

· Оксана Сивак, заступниця міністра охорони здоров’я;

· Володимир Ширма, голова Житомирської обласної ради;

· Сергій Сухомлин, голова Житомирської міської ради;

· Інна Борзило, лідерка напрямку “Рівний доступ до політики” Цетру UA;

· Андрій Андрушків, лідер напрямку “Контроль публічних фінансів” Центру UA;

· Олександр Ябчанка, експерт з медичної реформи Реанімаційного Пакету Реформ.

Програма Туру в Житомирі:

10:30 - Реєстрація та вітальна кава

11:00 - 12:00 - Презентація туру та обговорення системних змін

12:00 -12:30 - Кава-пауза

12:30 - 14:00 - Паралельні публічні консультації:

- з представниками медичної спільноти щодо реформи сфери охороні здоров’я включно з питаннями щодо контролю за використанням публічних фінансів у цій галузі;

- з представниками політичних сил та політологами щодо доступу до політики та доступу до прийняття рішень.

Прийди, вислови свою позицію та дізнайся, що і як ти можеш змінити в своїй країні та громаді! Для реєстрації в подіях заповніть, будь ласка, форму: goo.gl
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