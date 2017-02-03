Всеукраїнський тур "ЗміниТИ" в Житомирі — відверта розмова про першочергові зміни для країни.
7 лютого об 11:00 в приміщенні Житомирської обласної ради (Майдан Корольова,1, 4-й поверх) представники місцевої влади, об’єднаних територіальних громад, громадських організацій та Міністерства охорони здоров'я зберуться для обговорення ключових проблем в Україні та першочергових кроків для їхнього подолання, повідомили zamkova.info
організатори заходу.
Змінити країну — важче, ніж критикувати тих, хто її вже змінює. Зрозуміти реформу — складніше, ніж ображатися, що не спитали твоєї думки. Тільки усвідомлення змін і взаємодія заради їх втілення гарантуватимуть нову якість політики та підвищення добробуту громадян.
Громадська організація “Центр UA” спільно з експертами коаліції Реанімаційний пакет реформ та представниками Міністерства охорони здоров’я розпочинає Всеукраїнський тур “ЗміниТИ: взаємодія заради змін”, аби зібрати позиції представників найактивніших спільнот Житомирщини для розробки системних змін у країні. Взаємодія заради змін допоможе зрозуміти і сформулювати власні очікування до змін в країні, знайти однодумців і згуртуватись навколо спільних позицій, а також співпрацювати один з одним та владою, вимагаючи врахування спільних інтересів.
Разом із представники місцевої влади, об’єднаних територіальних громад, професійних медичних спільнот, громадських активістів, журналістів, місцевих підприємці та студентів ми зруйнуємо міфи та обговоримо:
· які виборчі правила дозволять запустити зміну політичних еліт в країні;
· що мають зробити громади та місцева влада для впровадження змін на прикладі реформи системи охорони здоров’я;
· як платники податків можуть контролювати, на що витрачаються їхні гроші;
· за яких умов влада почує позиції та вимоги громадян і як вплинути на прийняття рішень Учасники обговорень:
· Олег Рибачук, голова і співзасновник Центру UA, екс-віце-прем’єр-міністро із питань європейської інтеграції;
· Оксана Сивак, заступниця міністра охорони здоров’я;
· Володимир Ширма, голова Житомирської обласної ради;
· Сергій Сухомлин, голова Житомирської міської ради;
· Інна Борзило, лідерка напрямку “Рівний доступ до політики” Цетру UA;
· Андрій Андрушків, лідер напрямку “Контроль публічних фінансів” Центру UA;
· Олександр Ябчанка, експерт з медичної реформи Реанімаційного Пакету Реформ.
Програма Туру в Житомирі:
10:30 - Реєстрація та вітальна кава
11:00 - 12:00 - Презентація туру та обговорення системних змін
12:00 -12:30 - Кава-пауза
12:30 - 14:00 - Паралельні публічні консультації:
- з представниками медичної спільноти щодо реформи сфери охороні здоров’я включно з питаннями щодо контролю за використанням публічних фінансів у цій галузі;
- з представниками політичних сил та політологами щодо доступу до політики та доступу до прийняття рішень.
Прийди, вислови свою позицію та дізнайся, що і як ти можеш змінити в своїй країні та громаді! Для реєстрації в подіях заповніть, будь ласка, форму: goo.gl