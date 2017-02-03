На Житомирщине в ДТП была смертельно травмирована пенсионерка

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 февраля около в 5-ти утра на 129 км автодороги Житомир-Выступовичи, вблизи с. Старый Бобрик. Об этом в полицию сообщили медики, выехавшие оказывать помощь потерпевшей, сообщает zamkova.info со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
На месте происшествия полицейские выяснили, что водитель автомобиля «ДАФ», 47-летний житель Винницкой области, двигаясь из г. Житомира в направлении г. Коростеня, совершил наезд на 78-летнюю жительницу с. Старого Бобрика, которая двигалась в попутном направлении.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и умерла во время оказания медицинской помощи в карете «скорой».
Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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