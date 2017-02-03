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У Черняхові поліцейські в авто виявили наркотики (ФОТО)

У Черняхові поліцейські в авто виявили наркотики (ФОТО)1 лютого під час профілактичного відпрацювання смт. Черняхова та району інспектори Управління превентивної діяльності ГУНП зупинили за порушення Правил дорожнього руху «Fоrd Sіerа», під час огляду у салоні якого виявили два пакунки з наркосировиною. Розпочато кримінальне провадження, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

32-річний водій автомобіля на запитання поліцейських розповів, що марихуану зберігав для власних потреб.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Черняхівського відділення. Згодом чоловіка, як з’ясувалось місцевого жителя, та його транспортний засіб було доставлено до поліції для встановлення всіх обставин.

Вилучена наркосировина, близько 10 гр, направлена на експертне дослідження, за результатами якого прийматиметься рішення щодо остаточної правової кваліфікації події.

Окрім штрафу, чоловікові може загрожувати обмеження або позбавлення волі терміном до 3 років (ст. 309 ККУ).

У Черняхові поліцейські в авто виявили наркотики (ФОТО)
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