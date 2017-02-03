Збір гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки триває

Небайдужі житомиряни активно долучаються до збору гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки. За словами координаторів збору гуманітарної допомоги, досі існує гостра потреба у медикаментах, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Пункти збору допомоги діють на базі Корольовської та Богунської районних рад. Вже другий день небайдужі житомиряни приносять теплі речі, засоби гігієни, дитяче харчування, ковдри та продукти харчування.
«У зв’язку з тим, що інформація про початок збору гуманітарної допомоги з’явилась лише після обіду першого лютого – активність людей була низькою. Проте вже другого лютого досить велика кількість людей відгукнулась та активно долучились до збору», – зазначає завідувач господарством Богунської районної ради Костянтин Клоченко.
До збору гуманітарної допомоги також активно долучаються навчальні заклади міста, підприємства та установи.
«У холі були розміщені оголошення з переліком необхідних речей. Люди активно відреагували та прониклися горем, яке спіткало жителів Авдіївки. Приносять взуття, речі, підгузки, дитяче харчування, ковдри», – розповідає завідувач загального відділу Корольовської районної ради Наталія Сидорчук.
Пункти прийому розміщенні на першому поверсі районних рад. Збір гуманітарної допомоги буде проводитись до 14:00 години 4 лютого 2017 року.
Контакти координаторів збору гуманітарної допомоги
Корольовська районна рада: 33-09-89, 33-19-08,096-446-55-36 (завідувач загального відділу Наталія Сидорчук). Богунська районна рада: 42-50-30 (черговий), 42-49-95 (організаційний відділ), 067-597-67-96 (завідувач господарством Костянтин Клоченко)
Перелік потреб для жителів Авдіївки Донецької області
Пересувні котельні на твердому паливі потужність від 200 кВт: для підключення лікарні, шкдоситоли; Генератори потужністю від 100 до 200 кВт: насосної станції, заправної станції; Мобільні автономні джерела живлення; Теплові пушки; Дизельне паливо (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони); Тверде паливо (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони); Бензин (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони); Моторна мастила (для техніки); Польові кухні (мобільні, пересувні); Ліжка, розкладушки, матраци, ковдри (пледи), подушка, постільна білизна (необхідна кількість 10 тис. комплектів); Медикаменти для надання першої необхідної допомоги; Харчові набори (для швидкого приготування їжі та інша консервована їжа, чай, кава, цукор та інша); Одноразовий посуд; Дитяче харчування (сухе); Памперси для дорослих та дітей; Теплий одяг (дорослий та дитячий усіх розмирів); Мобільні прилади для освітлення; Свічки; Термоси для розвозу їжі великого об’єму.
Не залишайтеся байдужими – вітається будь-яка допомога!
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