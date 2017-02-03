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В Барановском районе полиция изъяла из частного дома принесенный хозяином снаряд

В Барановском районе полиция изъяла из частного дома принесенный хозяином снарядО том, что сосед принес в свое домовладение опасный предмет, в полицию сообщил житель пгт Первомайска. Полицейские-взрывотехники изъяли боеприпас для дальнейшего обезвреживания. Правоохранители призывают граждан ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, а тем более не забирать домой.

31 января пво Барановское отделение полиции позвонил 39-летний житель пгт Первомайска и сообщил, что заметил, как его сосед нес улице предмет, похожий на снаряд.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и работники взрывотехнической службы ГУ Национальной полиции области.

В домохозяйстве 24-летнего местного жителя правоохранители обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Хозяин объяснил, что нашел опасный предмет на обочине дороги. Он решил сообщить об этом в районную службу по чрезвычайным ситуациям. Впрочем, сначала принес находку домой и положил на сеновале, а затем позвонил по номеру 101, сообщает zamkova.info со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

В это же время молодого человека с опасной ношей и заметили другие жители улицы и сообщили в полицию.

Специалисты-взрывотехники изъяли боеприпас для дальнейшего уничтожения.

Сейчас проводится проверка. Законодательством ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Освобождается от уголовной ответственности лицо, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

Полицейские напоминают гражданам: в случае обнаружения подозрительных пакетов, чемоданов, ничейных игрушек, гаджетов, а также предметов, похожих на оружие и боеприпасы, не стоит их двигать, поднимать, заглядывать внутрь. Немедленно позвоните по номеру «102» и сообщите о своей находке. Этим вы можете уберечь свою жизнь и окружающих. Будьте бдительны!
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