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До уваги громадян! На автошляхах Житомирщини через складні погодні умови обмежено рух !

До уваги громадян! На автошляхах Житомирщини через складні погодні умови обмежено рух !З 7.30 години 3 лютого на автодорогах області обмежено рух пасажирського транспорту. Таке рішення прийнято у зв’язку зі складними погодними умовами. Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути максимально обережними та відповідально ставитися до заходів безпеки, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

3 лютого на Житомирщині спостерігається дощ, який за мінусової температури утворює ожеледицю на автошляхах. У зв’язку з несприятливими погодними умовами нині обмежено рух пасажирського автотранспорту на автодорогах місцевого значення в області.

Шановні водії, зважаючи на погодні умови, утримайтесь, по можливості, від поїздок на власному авто. Складні погодні умови вимагають максимальної концентрації уваги та професійних дій, не ризикуйте власною безпекою та оточуючих вас людей.

Керуючи транспортним засобом, будьте максимально обережні, обирайте швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Обов'язково враховуйте час доби, стан проїзної частини та дорожнього покриття, не забувайте вмикати ближнє світло фар чи протитуманні фари.

Слизька дорога є тим чинником, що збільшує гальмівний шлях транспортного засобу у кілька разів. Тому, якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово. Не забувайте при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.

Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, не будьте байдужими: викличте на допомогу аварійні служби або зателефонуйте за номером «102».
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