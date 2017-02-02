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Через Житомир проляже шлях міжнародного веломаршруту ЄвроВело-4

Через Житомир проляже шлях міжнародного веломаршруту ЄвроВело-4Проект «ЄвроВело в Україні» завершив етап планування української ділянки міжнародного веломаршруту ЄвроВело-4. Українська частина маршруту починається від пропускного пункту Шегині Львівської області на кордоні з Польщею, повідомили zamkova.info організатори спортивного заходу.

Згідно з вимогами, встановленими Європейською федерацією велосипедистів – координаторами мережі маршрутів Євровело, – український веломаршрут повинен мати якісне тверде покриття та проходити через населені пункти, що мають туристичну інфраструктуру і розташовані на відстані 70-100 км (саме таку відстань велосипедист може комфортно подолати за день).

Майбутній веломаршрут охоплюватиме шість областей: Львівську, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську та Київську. Він проходитиме через такі населені пункти: Шегині – Львів – Бережани – Тернопіль – Почаїв – Кременець – Острог – Шепетівка – Полонне – Житомир – Радомишль – Макарів – Ірпінь – Київ. Загальна протяжність української ділянки складе понад 700 км.

Таким чином, маршрут проходитиме через чотири обласні центри: Львів, Тернопіль, Житомир та Київ, а також через шість районних центрів: Бережани, Кременець, Шепетівка, Полонне, Радомишль та Макарів.

Подальша робота над проектом включає в себе розробку стратегії та затвердження веломаршруту на рівні профільних міністерств та департаментів, прокладання велодоріжок на ділянках, де це необхідно, встановлення навігації тощо. Не виключено, що у ході затвердження проекту та розробки стратегії на рівні міністерств та департаментів будуть внесені деякі зміни у маршрут.
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