На Житомирщині судитимуть організовану депутатом злочинну групу

Прокуратурою Житомирської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п’яти членів організованої злочинної групи та трьох працівників держлісоохорони, які організували і проводили незаконні порубки дерев на території лісогосподарств Олевського району, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилося слідчим відділом прокуратури області.
Установлено, що депутат селищної ради, директор приватного підприємства, з метою організації незаконних порубок лісу, у травні 2015 року організував і очолив злочинну групу, до складу якої залучив п’ятьох місцевих жителів.
У подальшому організована злочинна група, очолювана депутатом, за сприяння трьох працівників державної лісової охорони, протягом червня-липня 2015 року, у порушення вимог лісового законодавства України, майже щоденно проводила незаконні порубки дерев на території лісових господарств Олевського району, а лісопродукцію збувала в інших областях.
Такими злочинними діями державним інтересам і довкіллю заподіяно шкоди на суму понад 3,2 млн грн.
Організатор злочинної групи обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 246 (організація незаконної порубки лісу, вчинена організованою групою), ч. 2 ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від форми власності) КК України.
Інші співучасники злочинної групи обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 246 (незаконна порубка лісу, вчинена організованою групою) КК України.
Також, працівників державної лісової охорони судитимуть за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 246 (пособництво у незаконній порубці лісу) та ч. 1, ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).
Наразі обвинувальний акт скеровано до Олевського районного суду Житомирської області для розгляду по суті.
Крім цього, прокуратурою області, в інтересах держави, з метою відшкодування завданої шкоди, заявлено до підозрюваних цивільний позов на суму 3,2 млн грн.