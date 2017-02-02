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На Житомирщині судитимуть організовану депутатом злочинну групу

На Житомирщині судитимуть організовану депутатом злочинну групуПрокуратурою Житомирської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п’яти членів організованої злочинної групи та трьох працівників держлісоохорони, які організували і проводили незаконні порубки дерев на території лісогосподарств Олевського району, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилося слідчим відділом прокуратури області.

Установлено, що депутат селищної ради, директор приватного підприємства, з метою організації незаконних порубок лісу, у травні 2015 року організував і очолив злочинну групу, до складу якої залучив п’ятьох місцевих жителів.

У подальшому організована злочинна група, очолювана депутатом, за сприяння трьох працівників державної лісової охорони, протягом червня-липня 2015 року, у порушення вимог лісового законодавства України, майже щоденно проводила незаконні порубки дерев на території лісових господарств Олевського району, а лісопродукцію збувала в інших областях.

Такими злочинними діями державним інтересам і довкіллю заподіяно шкоди на суму понад 3,2 млн грн.

Організатор злочинної групи обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 246 (організація незаконної порубки лісу, вчинена організованою групою), ч. 2 ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від форми власності) КК України.

Інші співучасники злочинної групи обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 246 (незаконна порубка лісу, вчинена організованою групою) КК України.

Також, працівників державної лісової охорони судитимуть за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 246 (пособництво у незаконній порубці лісу) та ч. 1, ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Наразі обвинувальний акт скеровано до Олевського районного суду Житомирської області для розгляду по суті.

Крім цього, прокуратурою області, в інтересах держави, з метою відшкодування завданої шкоди, заявлено до підозрюваних цивільний позов на суму 3,2 млн грн.
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