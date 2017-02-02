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В Житомирі змінили перелік МАФів, які підлягають демонтажу

В Житомирі змінили перелік МАФів, які підлягають демонтажуЧлени виконкому міськради переглянули Додаток до свого рішення від 22.12.2016 року "Про демонтаж тимчасових споруд, обладнання та спеціальних конструкцій зовнішньої реклами в Житомирі".

Зокрема йдеться про те, що до одного списку на демонтаж були внесені МАФи, які мали частину документів, й ті, які взагалі працювали без дозволів. Тепер цю невідповідність взялися виправляти, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

"У відповідності до роботи комісії з інвентаризації тимчасових споруд та рекламних засобів, була сформована рекомендація щодо виключення з цього Додатку тих тимчасових споруд, які мали дозвільні погоджувальні документи, але на сьогодні не отримали паспорти прив’язки", - прокоментувала ситуацію заступник директора департаменту містобудування та земельних відносин міської ради, начальник управління регулювання забудови міста головний архітектор міста Євгенія Черкасова.

Відтепер, після того, як 15 лютого, після тимчасового припинення, демонтаж МАФів буде продовжено і це не буде вже стосуватися згаданих об’єктів, каже чиновниця:

"У нас рішенням сесії була призупинена дія цього Додатку. І після того, як цей термін сплине, для того, щоб КП "Інспекція з благоустрою міста Житомира" змогла демонтувати тимчасові споруди, які розташовані взагалі без будь-яких дозвільних документів, то ми пропонуємо виключити такі тимчасові споруди, які мали дозвільні документи".

І вже з 10 лютого у вільному доступі має з'явитися електронна карта із розташованими на ній всіма МАФами Житомира. Кожен бажаючий зможе зайти на карту та подивитися відомості стосовно того чи іншого кіоску – кому він належить, яким видом діяльності займається та які дозвільні документи має в наявності.
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