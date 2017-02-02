У Житомирі відбудеться урочисте відкриття відремонтованого спортивного комплексу «Динамо»

У п’ятницю, 3 лютого 2017 року, о 10.00 відбудеться урочисте відкриття відремонтованого спортивного комплексу «Динамо» за участі начальника ГУНП В’ячеслава Печененка, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Місце проведення заходу: СК «Динамо», вул. Чуднівська (колишня Черняховського), 113.
Після урочистостей відбудеться футбольний турнір між командами депутатів Житомирської обласної ради, ГУНП, ДСНС, прокуратури та УСБУ області.
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