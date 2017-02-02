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Активних громадян Житомирщини запрошують до участі в програмі "Лідери місцевих змін"

Активних громадян Житомирщини запрошують до участі в програмі "Лідери місцевих змін"Проект "Школа державного управління" (ГО «Навчальний центр «Громадська ініціатива») спільно з Житомирським державним технологічним університетом та БО "Фонд громади Житомира" запрошують ветеранів АТО, громадських активістів та представників органів місцевого самоврядування м. Житомира та Житомирської області до участі у навчальній програмі “Лідери місцевих змін”, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

• Які інструменти використовуються при взаємодії влади та громади при впровадженні змін?
• Як управляти проектами, змінами та командою?
• Як моніторити ефективність використання бюджетних коштів міста та області?
• Як залучати додаткові ресурси для реалізації своїх ідей?
• Як розпізнати вербальну маніпуляцію та захиститеся від неї?

Навчально-проектна програма триває 3,5 модулі по два дні (субота-неділя) через кожні 3 тижні. Передбачає тренінги, воркшопи, зустрічі з експертами та лідерами реформ, а також роботу над обраними проектами.

Дати навчання:

11 - 12.02.2017 - модуль 1
04 – 05.03.2017 - модуль 2
25 – 26.03.2017 - модуль 3
15.04.2017 – модуль 4, сертифікація

Два кроки до участі у навчанні:

Крок 1: Заповнити онлайн-реєстрацію та взяти участь у конкурсі анкет: goo.gl
Дедлайн подачі заявки – 02 лютого 2017 року.

Крок 2: Пройти співбесіду
Результати відбору будуть повідомлені до 07 лютого 2017 року.

Навчання є безкоштовним за умови відвідування учасниками не менше 85% аудиторних занять та успішного виконання практичних завдань.

За довідками звертатись за тел: +380 098 605 18 81, email: shdu@ises.org.ua.
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