Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:47 – Під час обшуків в Олевську на Житомирщині вилучено 500 кг бурштину та зброю. Фото 
  • 12:17 – У прокуратурі області проведено підсумкову нараду та визначено пріоритети в роботі 
  • 11:53 – Олексія Ясюнецького призначено заступником голови ОДА 
  • 18:44 – Трьом підозрюваним у справі завдання збитків ДПЗКУ обрано запобіжний захід 
  • 21:12 – На території Житомирського військового інституту знайшли повішеним чоловіка 

Перевірки перевізників розпочалися на Житомирщині: виявлено порушення

Перевірки перевізників розпочалися на Житомирщині: виявлено порушенняСистематично і без попереджень за дорученням голови ОДА Ігоря Гундича перевірятимуть санітарно-технічний стан пасажирського транспорту на території Житомирщини, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Доручення голови ОДА виконується – і 1 лютого, до такої перевірки були долучені представники ЗМІ.

Робоча група із числа представників управління промисловості, транспорту та інфраструктури одразу виявила низку порушень – побите лобове скло, брудні сидіння, відсутня інформація про гарячі лінії.

Крім того, деякі транспортні засоби потребують заміни – мають двері, які потрібно відкривати та закривати самостійно, а повинні бути на автоматичній чи магнітній системі, процес відкривання дверей був під контролем водія.

Це необхідно для безпеки пасажирів.

За результатами перевірки складено акт порушень, на підставі якого проводитиметься робота із перевізником, який упродовж 5-10 днів повинен усунути порушення. Інакше – розірвання договору.

Перевізники були попереджені головою облдержадміністрації Ігорем Гундичем стосовно забезпечення належного стану автотранспорту, інакше договори будуть розірвані "на раз-два".
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 118
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Угоду з перевізником маршруту №110, де стався трагічний випадок розірвано
» Президент звільнив Машковського з посади голови Житомирської ОДА
» Заступник голови ОДА без попередження перевірив реконструкцію «Орлятка». ФОТО
» ДАІ Житомирщини стурбовано технічним станом міських тролейбусів
» На Житомирщині виявлено 309 порушень земельного законодавства
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Президент ініціюватиме референдум про вступ України до НАТО
До 75-ї річниці УПА відбудеться найбільша спортивно-патріотична гра "Гурби-Антонівці"
Freedom House: Україна посіла 61 сходинку в статусі свободи
АМКУ запроваджуватиме комплексний та системний моніторинг ринків нафти та нафтопродуктів
Обвинувальний акт стосовно чиновниці МінАП, викритої на хабарі, скеровано до суду
В России сорвана попытка заговора против Путина – уволено 16 генералов, идут аресты
СМИ опубликовали впечатляющий список нового летального оружия, которое Литва поставила ВСУ
Джордж Сорос о Европе, России и Дональде Трампе
У ПАРЄ вимагають виборів до Ради на Донбасі - ЗМІ
Пекин стянул к российским границам новейшие ракетные комплексы
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+