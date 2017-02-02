Перевірки перевізників розпочалися на Житомирщині: виявлено порушення

Систематично і без попереджень за дорученням голови ОДА Ігоря Гундича перевірятимуть санітарно-технічний стан пасажирського транспорту на території Житомирщини, повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
Доручення голови ОДА виконується – і 1 лютого, до такої перевірки були долучені представники ЗМІ.
Робоча група із числа представників управління промисловості, транспорту та інфраструктури одразу виявила низку порушень – побите лобове скло, брудні сидіння, відсутня інформація про гарячі лінії.
Крім того, деякі транспортні засоби потребують заміни – мають двері, які потрібно відкривати та закривати самостійно, а повинні бути на автоматичній чи магнітній системі, процес відкривання дверей був під контролем водія.
Це необхідно для безпеки пасажирів.
За результатами перевірки складено акт порушень, на підставі якого проводитиметься робота із перевізником, який упродовж 5-10 днів повинен усунути порушення. Інакше – розірвання договору.
Перевізники були попереджені головою облдержадміністрації Ігорем Гундичем стосовно забезпечення належного стану автотранспорту, інакше договори будуть розірвані "на раз-два".