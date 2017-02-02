У Житомирі розпочинається дослідження мобільності населення за допомогою додатку modalyzer

З 1 лютого у Житомирі стартує масштабне дослідження мобільності населення за допомогою спеціального мобільного додатку modalyzer.
Результат дослідження дозволить прийняти рішення щодо змін у сфері транспортної системи міста та забезпечення комфортних, безпечних пересувань всіх груп населення, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
«В рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» одним з найважливіших компонентів є компонент мобільності. Тобто для будь-якого міста, в тому числі й для Житомира, буде розроблятися концепція сталої мобільності, яка повинна ґрунтуватись на певному фактичному матеріалі та статистичних підтвердженнях. Це дасть змогу побачити цілісну картинку не лише громадського транспорту у місті, а взагалі всієї мобільності населення, що стане основою управлінських рішень», – розповідає директор департаменту економічного розвитку Микола Костриця.
Для того, щоб зібрати більш об’єктивні дані щодо пересувань у зимовий та літній час, дослідження буде проводиться з 1 лютого по 30 червня 2017 року у два етапи: перший триватиме з 1 лютого до 15 квітня, другий – з 16 квітня до 30 червня. На кожному етапі користувачі мобільного додатку modalyzer мають відстежувати свої пересування протягом 10 днів, бажано послідовних. Крім того, кожен учасник повинен заповнити онлайн-анкету в своєму профілі на сайті modalyzer.
«За допомогою цього додатку ми розпочинаємо аналіз мобільності житомирян. Ми матимемо можливість визначити якими видами транспорту люди найчастіше пересуваються, як часто, на які відстані, з якою частотою та багато інших показників. В подальшому це дозволить зробити для нас певні висновки щодо розвитку транспортної та соціальної інфраструктури міста», – зазначає заступник міського голови Дмитро Ткачук.
У дослідженні взяти участь мають можливість всі бажаючі житомиряни. Єдина вимога – наявність смартфону з системою Android чи iOS та завантаження безкоштовного мобільного додатку modalyzer. Таким чином, до участі запрошуються усі мешканці, які зацікавлені у тому, щоб зробити Житомир комфортним, зручним та безпечним. Для результативності дослідження необхідно, щоб у ньому взяли участь щонайменше 270 користувачів додатку modalyzer.
По закінченню другої фази дослідження серед усіх учасників буде проводитись розіграш заохочувальних подарунків.
Кластерний аналіз усіх переміщень за різними критеріями (демографічними, за способами пересування, тощо) буде оприлюднений у кінці липня цього року, що дозволить розробити рекомендації щодо розвитку транспортної та соціальної інфраструктури міста і сформувати сталу й ефективну транспортну систему міста з урахуванням потреб різних груп населення.
Дослідження здійснюється в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», що впроваджується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за фінансування Урядів Німеччини та Швейцарії.