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Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО

Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТООперативно спрацював Благодійний фонд «Відкрите серце» та надав першу гуманітарну допомогу жителям м. Авдіївки – продукти харчування. Зокрема, цукор, чай, кавовий напій, консерви рибні та м’ясні, згущене молоко, печиво, локшина швидкого приготування, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу ОДА.

«Збираємо ми допомогу до суботи, 4 лютого, після чого відправимо на Донеччину. Долучились до роботи штабу абсолютно всі райони, а також комунальні підприємства. Процес пішов, а отже Житомирщина допоможе і не залишить людей в біді», – заступник голови ОДА, керівник оперативного штабу Ярослав Лагута.

З повним переліком необхідних речей можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, що після проведення оперативного штабу щодо забезпечення допомоги населенню м. Авдіївка голова ОДА Ігор Гундич поспілкувався з журналістами.

Довідково. Для всіх бажаючих із 14.00 год. 01 лютого до 14.00 год. 04 лютого діятимуть пункти збору гуманітарної допомоги від населення – у приміщеннях Богунської і Корольовської районних рад – для збору теплих речей, продуктів харчування, медикаментів.

Від юридичних осіб допомогу прийматиме Центр допомоги учасникам АТО за адресою майдан ім. С.П. Корольова, 1. Тел.: (0412) 47-50-06. Допомога прийматиметься до 18.00 год. 03 лютого 2017 р.
Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО
Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО
Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО
Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО
Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО
Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО
Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО
Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО
Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО
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