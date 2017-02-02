Перша гуманітарна допомога для жителів Авдіївки. ФОТО

Оперативно спрацював Благодійний фонд «Відкрите серце» та надав першу гуманітарну допомогу жителям м. Авдіївки – продукти харчування. Зокрема, цукор, чай, кавовий напій, консерви рибні та м’ясні, згущене молоко, печиво, локшина швидкого приготування, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу ОДА.
«Збираємо ми допомогу до суботи, 4 лютого, після чого відправимо на Донеччину. Долучились до роботи штабу абсолютно всі райони, а також комунальні підприємства. Процес пішов, а отже Житомирщина допоможе і не залишить людей в біді», – заступник голови ОДА, керівник оперативного штабу Ярослав Лагута.
З повним переліком необхідних речей можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, що після проведення оперативного штабу щодо забезпечення допомоги населенню м. Авдіївка голова ОДА Ігор Гундич поспілкувався з журналістами.
Довідково. Для всіх бажаючих із 14.00 год. 01 лютого до 14.00 год. 04 лютого діятимуть пункти збору гуманітарної допомоги від населення – у приміщеннях Богунської і Корольовської районних рад – для збору теплих речей, продуктів харчування, медикаментів.
Від юридичних осіб допомогу прийматиме Центр допомоги учасникам АТО за адресою майдан ім. С.П. Корольова, 1. Тел.: (0412) 47-50-06. Допомога прийматиметься до 18.00 год. 03 лютого 2017 р.
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