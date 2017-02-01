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Щоденно в місті працює 12 одиниць спецтехніки для розчистки та вивезення снігу з вулиць

Щоденно в місті працює 12 одиниць спецтехніки для розчистки та вивезення снігу з вулицьЩоденно на розчищенні та вивезенні снігу з вулиць міста в середньому працює 12 одиниць спецтехніки, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

Станом на 31 січня вивезено сніг з вул. В. Бердичівської та від м-ну Соборного до вул. Жуйка, м-ну Соборного, мостів по вул. Жуйко, вул. Черняховського, вул. Якіра, пр. Миру та шляхопроводів по вул. Сергія Параджанова, Київському шосе.

Також розчищено та вивезено сніг з пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту по вул. Київській, вул. Перемоги, вул. Щорса, вул. В. Бердичівської, вул. Вітрука, вул. Вокзальній та пр. Миру.

«Ми щодня реагуємо на всі зауваження громадян та виконуємо першочергові завдання по розчищенню міста від снігу», – пояснює начальник управління комунального господарства міської ради Олександр Марцун.

Зараз вивозиться сніг з м-ну Перемоги, вул. Театральної та розпочато роботи по розчищенню та вивезенню снігу з пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту по вул. М. Грушевського.
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