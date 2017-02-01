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У Житомирі поліцейські викрили злодія-грабіжника, який упродовж дня обкрадав по кілька магазинів

У Житомирі поліцейські викрили злодія-грабіжника, який упродовж дня обкрадав по кілька магазинів31 січня працівники Житомирського відділу поліції затримали молодика, який обгрунтовано підозрюється у причетності до низки грабежів та крадіжок з торгівельних закладів. Нині встановлена його участь у 5 таких кримінальних діяннях, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

У другій половині січня до поліції надійшло кілька повідомлень про злочини, учинені за схожих обставин. Високий чоловік, років 35-ти, відкрито або таємно викрадав із супермаркетів цигарки, коньяк та каву. Жодного разу охороні закладів його затримати не вдалось або ж крадіжка виявлялась лише згодом.

Поліцейські, зібравши свідчення очевидців та отримавши записи з камер відеоспостережень закладів, встановили причетність до цих подій одного і того ж чоловіка. Ще за кілька днів вдалось встановити його особу.

- З’ясувалось, що він немісцевий, але уже упродовж кількох останніх років проживає в обласному центрі зі співмешканкою, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Раніше до кримінальної відповідальності чоловік, за наявними відомостями, не притягувався. Для встановлення його фактичного місця перебування знадобилось ще кілька днів, а 31 січня він був затриманий.

Нині молодик визнав причетність до двох грабежів та трьох крадіжок із торгівельних закладів обласного центру, учинених 17, 18 та 19 січня. Загальна сума завданих ним збитків - понад 4 тисяч гривень. В одному з випадків крадій також забрав чужий мобільний, що помітив на прилавку.

За словами чоловіка, у ті дні він перебував у стані сп’яніння, тож не досить ясно розумів, що робить.

Втім ця обставина є, скоріше, обтяжуючою, аніж виправданням для молодика.

Відповідно до санкції статтей, за якими розпочато кримінальні провадження (ст. 185, 186 ККУ), йому може загрожувати ув’язнення на термін від 4 до 6 років.

Нині поліцейські перевіряють можливість його причетності до інших подібних злочинів в обласному центрі.
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