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Геннадій Зубко: Більше 10 громад Житомирщини перейдуть на прямі міжбюджетні відносини із Держбюджетом

Геннадій Зубко: Більше 10 громад Житомирщини перейдуть на прямі міжбюджетні відносини із ДержбюджетомЗатверджені Урядом уточнення у перспективному плані формування територій громад Житомирської області дозволять низці ОТГ перейти на прямі міжбюджетні відносини із державним бюджетом, повідомляє zamkova.info з посиланням на прес-службу віце-прем’єр-міністра України.

Так Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко прокоментував прийняте розпорядження КМУ.

За його словами, перспективний план Житомирщини доповнено Баранівською, Брусилівською, Коростишівською, Хорошівською, Ушомирською, Городницькою, Білокоровицькою, Квітневою, Андрушківською, Попільнянською, Вільською, Семенівською громадами. А також уточнено склад Довбиської, Барашівської, Станишівської, Лугинської, Чоповицької, Олевської, Миропільської, Краснопільської та Корнинської громад.

«Ми посилили інституційну і фінансову спроможність громад. Органи управління цих громад матимуть необхідні інструменти, які надає децентралізація, аби задовольнити соціально-економічні інтереси своїх мешканців. Це – черговий крок до нової якості життя людей у регіонах», - наголосив він.
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