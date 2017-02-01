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Увага! Адреси пунктів збору допомоги для Авдіївки, перелік потреб

Увага! Адреси пунктів збору допомоги для Авдіївки, перелік потребУ Житомирі відсьогодні діятимуть пункти збору гуманітарної допомоги для населення м. Авдіївка Донецької області, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Усі бажаючі можуть принести теплі речі, продукти харчування, медикаменти та ін. за адресами:

Богунська районна рада: вулиця Перемоги, 55, І поверх, тел.: (0412) 42-50-30, 067-597-67-96, 067-322-22-70 (Блощинський Олександр Сергійович);

Корольовська районна рада: площа Польова, 8, І поверх, тел. (0412) 33-19-80, 096-446-55-36 (Сидорчук Наталія Дмитрівна).

Пункти збору діятимуть із 14.00 год. 01 лютого до 14.00 год. 04 лютого.

Від юридичних осіб допомогу прийматиме Центр допомоги учасникам АТО за адресою майдан ім. С.П.Корольова, 1, каб.101. Тел: (0412) 47-50-06. Допомога прийматиметься до 18.00 год. 03 лютого 2017 р.

ПЕРЕЛІК ПОТРЕБ
по м. Авдіївка Донецької області:
Пересувні котельні на твердому паливі потужність від 200 кВт: для підключення лікарні, школи;
Генератори потужністю від 100 до 200 кВт: насосної станції, заправної станції;
Мобільні автономні джерела живлення;
Теплові пушки;
Дизельне паливо (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони);
Тверде паливо (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони);
Бензин (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони);
Моторна мастила (для техніки);
Польові кухні (мобільні, пересувні);
Ліжка, розкладушки, матраци, ковдри (пледи), подушка, постільна білизна (необхідна кількість 10 тис. комплектів);
Медикаменти для надання першої необхідної допомоги;
Харчові набори (для швидкого приготування їжі та інша консервована їжа, чай, кава, цукор та інша);
Одноразовий посуд;
Дитяче харчування (сухе);
Памперси для дорослих та дітей;
Теплий одяг (дорослий та дитячий усіх розмирів);
Мобільні прилади для освітлення;
Свічки;
Термоси для розвозу їжі великого об’єму.

Нагадуємо, що сьогодні голова ОДА Ігор Гундич провів оперативний штаб щодо забезпечення допомоги населенню м. Авдіївка.
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