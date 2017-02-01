Сергій Сухомлин: «Жителі Авдіївки потребують нашої допомоги!»

Дизельне пальне, мобільні котельні, засоби обігріву, теплі речі, дитяче харчування та засоби гігієни – це не повний список того, що зараз потребують жителі Авдіївки після атак проросійських терористів.
Житомирський міський голова Сергій Сухомлин взяв участь у засіданні оперативного штабу під головуванням голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича щодо збору допомоги жителям Авдіївки, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
«Зараз ми почали збирати допомогу від підприємців та жителів міста. Житомир завжди протягне руку допомоги людям, які цього потребують. Я звертаюсь до всіх житомирян: ситуація в Авдіївці дуже складна. Така біда може статися у будь-кого. В райрадах міста організовані пункти прийому допомоги для жителів Авдіївки. На Сході будуть раді будуть раді нашій допомозі та підтримці», – сказав Сергій Сухомлин.
Житомир готовий прийняти переселенців з Авдіївки та дітей.
«Поки не стоїть питання переселення родин з Авдіївки. Коли рвуться снаряди на вулицях, у першу чергу, потрібно забезпечити безпеку дітей. Ми готові їх прийняти. Ця робота має проводитися під чіткою координацію соціальних служб. Тому ті житомиряни, які можуть прийняти дітей, можуть звертатися до Житомирської міської ради», – наголосив міський голова.
Сергій Сухомлин також повідомив, що для жителів Авдіївки від міста буде надано мобільну котельню потужністю на 200 кВт. Перелік потреб для жителів Авдіївки Донецької області
Пересувні котельні на твердому паливі потужність від 200 кВт: для підключення лікарні, школи;
Генератори потужністю від 100 до 200 кВт: насосної станції, заправної станції;
Мобільні автономні джерела живлення;
Теплові пушки;
Дизельне паливо (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони);
Тверде паливо (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони);
Бензин (необхідна потреба на добу 2,5-3 тони);
Моторна мастила (для техніки);
Польові кухні (мобільні, пересувні);
Ліжка, розкладушки, матраци, ковдри (пледи), подушка, постільна білизна (необхідна кількість 10 тис. комплектів);
Медикаменти для надання першої необхідної допомоги;
Харчові набори (для швидкого приготування їжі та інша консервована їжа, чай, кава, цукор та інша);
Одноразовий посуд;
Дитяче харчування (сухе);
Памперси для дорослих та дітей;
Теплий одяг (дорослий та дитячий усіх розмирів);
Мобільні прилади для освітлення;
Свічки;
Термоси для розвозу їжі великого об’єму.
Не залишайтеся байдужими – вітається будь-яка допомога!