Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:53 – Олексія Ясюнецького призначено заступником голови ОДА 
  • 18:44 – Трьом підозрюваним у справі завдання збитків ДПЗКУ обрано запобіжний захід 
  • 21:12 – На території Житомирського військового інституту знайшли повішеним чоловіка 
  • 16:15 – СБУ викрила на хабарництві начальника управління Житомирської облдержадміністрації 
  • 22:45 – У Житомирі на хабарі затримали начальника управління Житомирської ОДА 

Фонд «Чотири лапи» простерилізує 2000 безпритульних тварин у Житомирі

Фонд «Чотири лапи» простерилізує 2000 безпритульних тварин у ЖитомиріПротягом трьох наступних років фонд «Чотири лапи» планує стерилізувати та вакцинувати близько 2000 собак у місті Житомирі, дотримуючись методу «відлов-стерилізація-випуск». На думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, це є єдиним гуманним та довгостроковим методом регуляції чисельності безпритульних тварин,
повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин подякував президенту організації «Чотири Лапи» Хельмуту Дунглеру за допомогу вирішенні проблеми з безпритульними тваринами у місті.

«Безпритульні тварини – одна з найбільших проблем в містах України. Дуже приємно, що ми почали її вирішувати. Завдяки фонду «Чотири лапи» у Житомирі з’явився «Центр захисту тварин». Наша спільна робота показала, що ми почали вчитися жити з тваринами. Переконаний, що разом ми покажемо гарний результат у вирішені проблеми з безпритульними тваринами у Житомирі», - сказав Сергій Сухомлин.

Засновник і президент організації «Чотири Лапи» Хельмут Дунглер наголосив на тому, що Житомир стане прикладом для міст України у поводжені з безпритульними тваринами.

«У Житомирі вже проведена велика робота по вирішенню проблеми з тваринами, які живуть на вулиці. «Центр захисту тварин», який вже працює у місті, є зразком цього. Ми будемо працювати в тісній співпраці з містом Житомир для досягнення спільної мети», - наголосив Хельмут Дунглер.

За час роботи «Центру захисту тварин» (з вересня минулого року) було простерилізовано та вакциновано від сказу близько 800 безпритульних тварин, прилаштовано у нові родини 42 собаки та проведено шість «Днів відкритих дверей».

На сьогоднішній день у КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради перебувають на тимчасовому утриманні 22 опікунські тварини.

Фонд «Чотири лапи» простерилізує 2000 безпритульних тварин у Житомирі
Фонд «Чотири лапи» простерилізує 2000 безпритульних тварин у Житомирі
Фонд «Чотири лапи» простерилізує 2000 безпритульних тварин у Житомирі
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 0
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі благодійний фон «Чотири лапи» стерилізував близько 400 бездомних собак
» «Житомирський центр захисту тварин» – шлях від ідеї до результату
» У Житомирі число стерилізованих собак планують збільшити до 1000
» У Житомирі будівля по вул. Баранова, 87 невдовзі стане притулком для тварин. Фото
» Впродовж місяця в Житомирі планують відкрити "Центр захисту тварин"
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
До 75-ї річниці УПА відбудеться найбільша спортивно-патріотична гра "Гурби-Антонівці"
Freedom House: Україна посіла 61 сходинку в статусі свободи
АМКУ запроваджуватиме комплексний та системний моніторинг ринків нафти та нафтопродуктів
Обвинувальний акт стосовно чиновниці МінАП, викритої на хабарі, скеровано до суду
В.о голови правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» повідомлено про підозру
СМИ опубликовали впечатляющий список нового летального оружия, которое Литва поставила ВСУ
Джордж Сорос о Европе, России и Дональде Трампе
У ПАРЄ вимагають виборів до Ради на Донбасі - ЗМІ
Пекин стянул к российским границам новейшие ракетные комплексы
Белый дом заявил, что администрация Трампа поддержит в США революцию по добыче сланцевой нефти и газа
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+