Фонд «Чотири лапи» простерилізує 2000 безпритульних тварин у Житомирі

Протягом трьох наступних років фонд «Чотири лапи» планує стерилізувати та вакцинувати близько 2000 собак у місті Житомирі, дотримуючись методу «відлов-стерилізація-випуск». На думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, це є єдиним гуманним та довгостроковим методом регуляції чисельності безпритульних тварин,
повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Житомирський міський голова Сергій Сухомлин подякував президенту організації «Чотири Лапи» Хельмуту Дунглеру за допомогу вирішенні проблеми з безпритульними тваринами у місті.
«Безпритульні тварини – одна з найбільших проблем в містах України. Дуже приємно, що ми почали її вирішувати. Завдяки фонду «Чотири лапи» у Житомирі з’явився «Центр захисту тварин». Наша спільна робота показала, що ми почали вчитися жити з тваринами. Переконаний, що разом ми покажемо гарний результат у вирішені проблеми з безпритульними тваринами у Житомирі», - сказав Сергій Сухомлин.
Засновник і президент організації «Чотири Лапи» Хельмут Дунглер наголосив на тому, що Житомир стане прикладом для міст України у поводжені з безпритульними тваринами.
«У Житомирі вже проведена велика робота по вирішенню проблеми з тваринами, які живуть на вулиці. «Центр захисту тварин», який вже працює у місті, є зразком цього. Ми будемо працювати в тісній співпраці з містом Житомир для досягнення спільної мети», - наголосив Хельмут Дунглер.
За час роботи «Центру захисту тварин» (з вересня минулого року) було простерилізовано та вакциновано від сказу близько 800 безпритульних тварин, прилаштовано у нові родини 42 собаки та проведено шість «Днів відкритих дверей».
На сьогоднішній день у КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради перебувають на тимчасовому утриманні 22 опікунські тварини.