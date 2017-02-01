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На Житомирщині судитимуть чиновника за хабар 200 тис грн

На Житомирщині судитимуть чиновника за хабар 200 тис грнПрокуратурою Житомирської області затверджено обвинувальний у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, поєднане з вимаганням, особою, яка займає відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як повідомлялося раніше, начальник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців однієї із міських рад області вимагала та одержала неправомірну вигоду у великому розмірі – на суму понад 200 тис грн за здійснення перереєстрації прав власності на підприємство.

Досудове розслідування проводилося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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