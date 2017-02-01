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Прокуратура Житомирщини запровадила особистий прийом громадян із застосуванням – Skype-зв’язку

Прокуратура Житомирщини запровадила особистий прийом громадян із застосуванням – Skype-зв’язкуУ вівторок, 31 січня 2017 року, заступник прокурора Житомирської області Віталій Мякішев провів брифінг із журналістами з питань удосконалення особистого прийому громадян, під час якого вперше здійснено прийом громадян із застосуванням інтернет-технологій – Skype-зв’язку, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Розпочинаючи зустріч із журналістами, Віталій Мякішев зауважив, що, попри законодавчі зміни, які діють вже більше двох років щодо визначення повноважень органів прокуратури, значна кількість жителів області звертається до відомства з питаннями, вирішення яких вже не відноситься до компетенції органів прокуратури. Водночас, у системі державних органів, робота яких пов'язана з розглядом звернень громадян, органи прокуратури посідають одне з чільних місць.

Заступник прокурора області наголосив, що процес реформування органів прокуратури зумовлює потребу переосмислити прийом громадян, як важливий напрям роботи відомства. Перегляд ставлення до місця роботи і ролі прокурора з розгляду звернень громадян також продиктований умовами сьогодення. Оскільки, саме від якості, оперативності та законності прийнятих рішень, реального поновлення порушених прав громадян залежить формування позитивної думки громадськості про роботу відомства.
Прокуратура Житомирщини запровадила особистий прийом громадян із застосуванням – Skype-зв’язку
Віталій Мякішев підкреслив, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко неодноразово звертав увагу прокурорсько-слідчих працівників на нагальну потребу підвищення довіри людей до органів прокуратури. Цього можна досягти лише завдяки ефективній щоденній роботі з поновлення законності та порушених прав громадян і держави, гласності та удосконаленню такого важливого напряму роботи, як прийом громадян.

«Саме тому, обговоривши це питання, ми вирішили використати нову інтернет-активну форму спілкування громадян із органами прокуратури. Зокрема, для відкритого, прозорого, зручного спілкування жителів області, особливо віддалених районів, та результативного розгляду їх звернень, запроваджено дистанційний особистий прийом керівництвом прокуратури області в режимі Skype-зв’язку. Особливо такий зв'язок є сприятливий для громадян з обмеженими фізичними можливостями, адже зекономить їх час і кошти, пришвидшить у стислі строки розгляд їх звернень», - розповів Віталій Мякішев.
Прокуратура Житомирщини запровадила особистий прийом громадян із застосуванням – Skype-зв’язку
А щоб переконатися у зручності та ефективності нововведення, заступник прокурора області відразу провів особистий прийом жителя м. Андрушівки. Пенсіонер, інвалід 1-ї групи М.В. Бруцький звернувся на особистий прийом стосовно можливих неправомірних дій посадових осіб управління пенсійного фонду України в Андрушівському районі (відрахування раніше зайво виплаченої пенсії на суму понад 7,5 тис грн).

Під час особистого прийому Віталій Мякішев вислухав проблему, з якою зіткнувся пенсіонер, уточнив деталі та відразу надав роз’яснення чинного законодавства.

Варто додати, що перший Skype-зв’язок був забезпечений заступником прокурора Бердичівської місцевої прокуратури та відбувався у приміщенні колишньої прокуратури Андрушівського району.

Підсумовуючи брифінг із журналістами, Віталій Мякішев звернувся з проханням донести до жителів області інформацію про запровадження нової, зручної та вигідної для жителів області форми особистого прийому громадян керівництвом прокуратури Житомирської області.

До уваги бажаючих громадян звернутися на прийом по Skype-зв’язку.

Прокурором області прийом громадян в режимі Skype-зв’язку буде здійснюватись за умови, якщо у задоволенні звернення раніше відмовлено заступниками прокурора області.

Першим заступником та заступниками прокурора області будуть прийматися громадяни, якщо вони звернулися на особистий прийом з питань незгоди з рішеннями, прийнятими керівниками структурних підрозділів прокуратури області або місцевих прокуратур.
Не проводиться прийом громадян, які отримали відповідь за підписом прокурора області або Генерального прокурора України (виконувача обов'язків) з повідомленням про припинення провадження за їх скаргами.

Записатися на особистий прийом в режимі Skype-зв’язку можуть громадяни особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Детальніша інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом прокуратури області розміщені на офіційному веб-сайті прокуратури області за адресою: http://zhit.gp.gov.ua в розділі «Приймальна громадян»/«Графік та години прийому».
Зокрема:

Мешканці м.Житомира та Житомирського району у громадській приймальні прокуратури області за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 11.

Мешканці м. Бердичева, Бердичівського, Чуднівського, Андрушівського, Ружинського та Любарського районів за адресою: м.Бердичів вул. Вінницька, 23 (приміщення Бердичівської місцевої прокуратури).

Мешканці м.Коростишева, Коростишівського, Попільнянського, Малинського, Радомишльського, Черняхівського, Брусилівського, Хорошківського районів за адресою: м. Коростишів, вул. Шевченка,5 (приміщення Коростишівської місцевої прокуратури ).
Мешканці м.Коростеня, Коростенського, Олевського, Овруцького, Народицького, Лугинського районів за адресою: м. Коростень, вул. Красіна, 10 (приміщення Коростенської місцевої прокуратури).

Мешканці м.Новоград-Волинська, Новоград-Волинського, Романівського, Баранівського, Ємільчинського, Пулинського районів за адресою: м.Новоград-Волинський, вул.Косачів,6а (приміщення Новоград-Волинської місцевої прокуратури).

Особистий прийом громадян керівництвом прокуратури області в режимі Skype-зв’язку буде здійснюватись за наступним графіком:

ВІЙТОВИЧ Любомир Михайлович - прокурор області ВІВТОРОК з 12.00 до 13.00.

БІЛОШИЦЬКИЙ Олександр Васильович - перший заступник прокурора області СЕРЕДА з 10.00 до 11.00.

ГРЕБЕНЮК Роксолана Володимирівна - заступник прокурора області ЧЕТВЕР з 10.00 до 11.00 .

КОРНЕЛЮК Микола Васильович - заступник прокурора області П’ЯТНИЦЯ з 10.00 до 11.00.

МЯКІШЕВ Віталій Леонідович - заступник прокурора області ПОНЕДІЛОК з 10.00 до 11.00.
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