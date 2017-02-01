На Житомирщині учасникам АТО та їх сім'ям виплатили майже мільйон гривень

Зробити це вдалося за рахунок коштів обласної програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2013-2017 роки, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу ОДА.
Окрім того, також було проведено лікування та реабілітацію військових на загальну суму більше 6 мільйонів гривень і виділено гроші на придбання квартир, розповів заступник директора обласного департаменту праці та соціального захисту населення Василь Павлюк:
"Дійсно, в кінці минулого року нам виділили – це, до речі, була нарада в голови облдержадміністрації Ігоря Петровича Гундича – кошти, і я доповідав про виконання цієї програми (йдеться про державну субвенцію для будівництва чи придбання житла для сімей військовослужбовців – прим.ред.). І вже укладено договори купівлі-продажу 42 родинам. У нас 76 таких родин потребують допомоги у придбанні житла. Кошти зараз находяться на їх рахунках в "Ощадбанку". І в нас є ще 10 місяців допомогти їм. Щоб ми вклалися з вами в ці терміни і ці гроші, звичайно, були використані".
Василь Павлюк каже, що є інформація про те, що субвенцію з держбюджету на ці цілі за потреби планують виділяти і цьогоріч. Нагадаємо, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року місцевим бюджетам області було передбачено кошти на виплату грошової компенсації для придбання житла 51 родині загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, та 25 інвалідам I-II групи з числа таких військовослужбовців.