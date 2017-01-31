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Поліцейські Баранівського відділення затримали магазиного злодія (ФОТО)

До селищного магазину невідомий проник уночі 30 січня, пошкодивши дерев’яну стіну. Із закладу викрав спиртне, цигарки, шоколад, продукти харчування та гроші з каси. Поліцейські розшукали та затримали злодія уже цього ж дня у сусідньому Пулинському районі, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Поліцейські Баранівського відділення затримали магазиного злодія (ФОТО)
Поліцейські Баранівського відділення затримали магазиного злодія (ФОТО)
Поліцейські Баранівського відділення затримали магазиного злодія (ФОТО)

Власниця магазину, жителька смт. Довбиша, звернулась до поліції уранці 30 січня і розповіла про крадіжку.
Уже під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що до торгівельного закладу злодій потрапив уночі, пошкодивши пластикове оздоблення та розібравши частину дерев’яної стіни.

Зібравши необхідну інформацію щодо обставин крадіжки, оперативники розпочали перевірку осіб, схильних до подібних правопорушень.

- Так, нам вдалося встановити ймовірну причетність до цієї події 22-річного жителя смт. Довбиша. За місцем проживання молодика не виявилося, хоча він мав би інформувати про його зміну, оскільки відносно нього судом нещодавно було винесено обвинувальний вирок з відстрочкою терміну відбування, - розповів начальник Баранівського відділення Олексій Гнатюк.

Чоловіка поліцейські знайшли у сусідньому районі, а його причетність до злочину підтверджувалась вилученими краденими речами.

Згодом молодик розповів, де приховав частину магазинного товару.

Нині досудове розслідування триває, тож підозрюваному за накоєне може загрожувати ув’язнення на термін від 3 до 6 років. Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення подібного правопорушення.
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