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Бердичівські поліцейські затримали будинкового злодія

Бердичівські поліцейські затримали будинкового злодіяПоліцейські встановили, що до крадіжки грошових коштів та золотих виробів із будинку бердичівлянки причетний 31-річний молодик. Розпочато досудове розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

До чергової частини Бердичівського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від жительки райцентру про те, що вона виявила крадіжку з власного будинку. За таких обставин на місце події було направлено слідчо-оперативну групу, працівники якої зафіксували розбите скло у вікні оселі, через яке, ймовірно, й проник злодій. За словами жінки, з будинку зникли золоті прикраси та гроші на загальну суму майже 20 тисяч гривень.

– Провівши низку заходів, оперативники встановили, що до крадіжки причетний 31-річний неодноразово судимий місцевий житель, який у скоєному зізнався. Він пояснив, що скористався відсутністю господині, про яку знав. Чоловік проник до її будинку та викрав дві золоті каблучки, долари США та годинник. Речі перепродав випадковим перехожим, а гроші витратив на власні потреби, – розповіла начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко. – Нині проводяться заходи для встановлення місця знаходження викраденого майна.

Відомості про подію були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За чинним законодавством чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
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