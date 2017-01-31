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Житомирський музично-драматичний театр шукає генерального директора

Житомирський музично-драматичний театр шукає генерального директораОголошено конкурс на заміщення посади генерального директора комунального підприємства "Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І.А. Кочерги" Житомирської обласної ради.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіють державною мовою та здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Дата початку формування конкурсної комісії - з дня оголошення конкурсу.

Строки проведення конкурсу - не пізніше 2-х місяців з дня оголошення конкурсу.

Особи, які бажають брати участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають у Житомирську обласну раду такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
копію документа, що посвідчує особу;
копії документів про вищу освіту;
два рекомендаційних листи довільної форми;
мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову (10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1) та електронну (post@zt.gov.ua) адреси Житомирської обласної ради у встановлений вище строк.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Конкурсний добір проводиться публічно.

На засідання конкурсної комісії для публічної презентації кандидатам необхідно підготувати проекти програм розвитку комунального підприємства “Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І.А. Кочерги” Житомирської обласної ради на один і п’ять років.

За довідками звертатися за телефонами: 47-51-23; 47-51-24.
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