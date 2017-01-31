На Житомирщині обласні лікарні забезпечені препаратами із запасом на 3-6 місяців

Питання забезпечення ліками медичних закладів області та наявність запасів ліків в КУ «Обласна спецбаза медичного постачання» сьогодні, 31 січня, обговорювали на апаратній нараді під керівництвом Ігоря Гундича, про це повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
За дорученням голови ОДА управління охорони здоров’я опрацювало питання наявності і термінів забезпеченості ліками медзакладів області.
Отож, звертаємо увагу, що обласні лікарні забезпечені необхідними препаратами на найближчі 3-6 місяців. Цього часу достатньо для проведення необхідних тендерних процедур з метою подальшої закупівлі ліків.
Зокрема, обласні заклади забезпечені:
медикаментами для забезпечення швидкої допомоги – на 4-5 місяців;
наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами, прекурсорами – на 3 місяці;
лікарськими засобами для лікування дихальних розладів новонароджених – на 6 місяців;
лікарськими засобами для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – на 3-4 місяці;
витратними матеріалами для проведення гемодіалізу – на 10 місяців;
спеціальним харчуванням для дітей, хворих на фенілкетонурію – на 4-6 місяців;
медикаментами та виробами медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – на 4-5 місяців;
імуносупресорами – на 3 місяці.
Що стосується препаратів для наркозу, то обласні лікувальні заклади забезпечені ними у повному обсязі. Крім того, резервний залишок – запас препаратів для наркозу на 2 тижні (на загальну суму 231 тис. грн).