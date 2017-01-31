Героя з Житомирщини посмертно нагороджено нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту"

Добровольцем в серпні 2014 року він був мобілізований до Збройних Сил України, адже захист рідної країни вважав своїм громадянським та патріотичним обов’язком, каже мама воїна-героя Марія Іллівна Оболєнцева:
"Мій син пішов на фронт разом із своїм другом. Спочатку проходив військову перепідготовку на Яворівському та Миколаївському полігонах, затим потрапив у Донецьку область в міста Щастя, Краматорськ та Донецький аеропорт. Коли 38 днів з ним не було зв’язку, то ми звертались до волонтерів. Потім повідомили, що син загинув. Дуже було важко і я думала, що не витримаю цього. Мій син був дуже роботящим і добрим, ніколи нікого не образив, допомагав усім людям. Для мене він був справжньою опорою та годувальником".
Віктор Оболєнцев був одним із відважних учасників оборони Донецького аеропорту, котрих за їх мужність і стійкість прозвали "кіборгами". На жаль, життя 43-річного воїна обірвалось під час ворожого обстрілу 24 листопада 2014 року, але пам'ять про нього житиме у людських серцях:
"Наші сини загинули на полі бою і ми будемо їх пам’ятати. Друзі не забувають мого сина. Кілька разів вони приїздили й розповідали, як він загинув і де саме. Звичайно, нам потрібно спілкуватись і один одного підтримувати. Я дуже вдячна всім за підтримку і дай Боже всім мирного неба! Щоб наші діти більше не гинули, щоб всі, хто захищає нас, повернулись до дому живими. Слава героям!".
Марія Іллівна Оболєнцева отримала замість свого мужнього сина нагрудний знак "За оборону Донецького аеропорту". Нагородження відбулося в столичному Будинку офіцерів за підтримки Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО "Побратими України". А за рік до цього, згідно з Указом Президента України, за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Віктор Оболєнцев посмертно був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, повідомляє zamkova.info
з посиланням на "Житомирську хвилю"
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