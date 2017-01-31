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В області більше 300 тисяч жителів працюють нелегально – це майже 40 % населення Житомирщини працездатного віку

В області більше 300 тисяч жителів працюють нелегально – це майже 40 % населення Житомирщини працездатного вікуТакі цифри озвучила під час засідання колегії обласного департаменту праці та соціального захисту населення заступник директора департаменту Світлана Бойм. Разом з тим, за її словами, минулоріч завдяки активізації діяльності робочих груп з питань легалізації зайнятості на місцях вдалося втричі збільшити ефективність роботи в цьому напрямку у порівнянні з 2015 роком. Загалом, за минулий рік було легалізовано працю 4 тисяч 633 працівників:
"Аналізуючи ситуацію в інших областях, я можу вам сказати, що ми не тільки не найгірші, а ми з вами десь трошки найкращі. Ми змогли організувати роботу, саме тому що ми плідно працюємо і з Фіскальною службою, з Держпраці області і з Головним управлінням Пенсійного фонду. Ми навіть практикували проведення спільних рейдів-обстежень з питань легалізації зайнятості. Минулоріч такі рейди провели в Черняхівському та Коростишівському районах, а також в Бердичеві та Новограді-Волинському".

Звертаючись до представників районів, Світлана Бойм акцентувала їх увагу на змінах у законодавстві – відтепер контроль за дотриманням трудового законодавства будуть здійснювати не тільки органи Держпраці, але й міста обласного підпорядкування і об’єднані територіальні громади. Їх представникам видаватимуть посвідчення інспекторів праці для проведення відповідної роботи. Постанова Кабміну з цього питання ще не прийнята, однак можна ознайомитися з її проектом і почати готуватися до змін, каже Світлана Бойм:
"Готуйте, будь ласка, фахівців з цих питань, тому що це дуже важливо. Адже інспектор праці може прийти на місце і накласти штраф за те, що за три дні до відпустки не виплачуються відпускні – це теж тепер вважатиметься порушенням законодавства – розмір штрафу: одна мінімальна заробітна плата. Або, наприклад, немає графіку відпусток, а може і з'ясуватися, що люди працюють нелегально, і тоді штраф за кожного нелегала становитиме 30 мінімальних заробітних плат".

Хоча зміни в дію ще не вступили, однак результат від них помітний вже зараз, додає Світлана Бойм. За її словами, на сьогодні вже є приклади активізації роботи з питань легалізації зайнятості саме з ініціативи роботодавців, які не хочуть сплачувати такі великі штрафи.

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