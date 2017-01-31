В Іршанську газовики відновлюють газопостачання після ДТП, що призвела до пошкодження наземного газопроводу

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 січня у смт Іршанськ, на вулиці Корольова. Газопровод низького тиску було розірвано після зіткнення з ним автівки, повідомляє zamkova.info з посиланням на "Житомирську хвилю".
Наразі без газу залишилися 430 помешкань – зокрема, жителі шести багатоповерхівок та 49 будинків приватного сектору. За інформацією прес-служби "Житомиргазу", аварійно-відновлювальна бригада Іршанської дільниці вже розпочала роботи з заміни пошкодженої ділянки газопроводу.
Перед відновленням газопостачання газовики перевірять внутрішньобудинкові газопроводи і газове обладнання у всіх помешканнях, де було відсутнє газопостачання, однак закликають всіх жителів бути обачними і перекрити в будинках крани перед газовими приладами.
Додаткову інформацію про відновлення газопостачання споживачі жителі селища можуть отримати за номером аварійно-диспетчерської служби 104.
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