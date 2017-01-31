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Коростенський район: під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили травмовано чоловіка

Коростенський район: під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили травмовано чоловіка30 січня о 01:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній шлакоблочній господарчій будівлі в с. Мала Зубівщина Коростенського району. Зателефонували випадкові свідки події, які помітили вогонь на даху споруди, повідомляє zamkova.info з посиланням на ДСНС України у Житомирській області

На момент прибуття відділення коростенських вогнеборців було встановлено, що вогнем охоплений дах будівлі, до того ж, поряд знаходилася дерев’яна хата-пустка. Бійці ДСНС пожежу локалізували о 01:40 та о 03:05 – ліквідували. Вогнем знищено покрівлю господарчої будівлі на площі біля 30 кв. м.

Під час проведення розвідки, всередині хати-пуски рятувальники виявили чоловіка без постійного місця проживання з опіками різного ступеню важкості. Травмованого було госпіталізовано до опікового відділення Коростенської міської лікарні.

Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.
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