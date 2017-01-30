Житомирщина у 5 лідерів за індексом промислової продукції

За підсумками роботи промисловості Житомирщина у розрізі регіонів займає 5 місце за індексом промислової продукції у добувній галузі – 114,3 %, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу ОДА.
Про це повідомив начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та транспорту облдержадміністрації Роман Крисюк.
Рік тому, у січні 2016 року показник складав лише 41,1%.
Протягом 2016 року зростання виробництва промислової продукції дало змогу області подолати 18 рейтингових позицій.
«Житомирська область єдина, в якій даний показник, починаючи з 2010 року, з кожним роком зростає. Це можна побачити, проаналізувавши показники за 5 років», – зазначив Роман Крисюк.