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Житомирщина у 5 лідерів за індексом промислової продукції

Житомирщина у 5 лідерів за індексом промислової продукціїЗа підсумками роботи промисловості Житомирщина у розрізі регіонів займає 5 місце за індексом промислової продукції у добувній галузі – 114,3 %, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу ОДА.

Про це повідомив начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та транспорту облдержадміністрації Роман Крисюк.

Рік тому, у січні 2016 року показник складав лише 41,1%.

Протягом 2016 року зростання виробництва промислової продукції дало змогу області подолати 18 рейтингових позицій.

«Житомирська область єдина, в якій даний показник, починаючи з 2010 року, з кожним роком зростає. Це можна побачити, проаналізувавши показники за 5 років», – зазначив Роман Крисюк.
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