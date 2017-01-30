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На Житомирщині знову фіксують випадки шахрайства – тепер під виглядом перевірок умов праці

На Житомирщині знову фіксують випадки шахрайства – тепер під виглядом перевірок умов праціНа сайті управління Держпраці у Житомирській області з'явилася інформація, що на Житомирщині трапляються випадки відвідування суб’єктів господарювання шахраями під виглядом головних державних інспекторів.

Вони нібито мають перевірити питання укладання трудових договорів та оплати праці найманих працівників. Погрожуючи великими штрафами, псевдоінспектори вимагають у підприємців гроші. Вже є повідомлення про подібні випадки у Житомирі, Бердичеві, Коростишеві.

Прес-служба обласного Управління Держпраці звертає увагу, що перед початком перевірки посадова особа Управління зобов’язана пред’явити службове посвідчення і направлення на проведення перевірки відповідного роботодавця, а також при наявності Журналу перевірок підприємства внести відповідний запис до нього. Якщо ж вони не пред’явили службове посвідчення і направлення на перевірку, підприємці мають право не допускати цих осіб на територію об’єкту. У разі відмови так званих інспекторів надати відповідні документи, необхідно викликати поліцію для з’ясування їх особи. З'ясувати, чи дійсно особа, яка прийшла на перевірку, є співробітником даної структури, можна і в Управлінні Держпраці у Житомирській області за телефоном (0412) 34-68-70, пише zamkova.info з посиланням на Управління Держпраці у Житомирській області.
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