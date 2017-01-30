Укртрансбезпека в Житомирській області хоче з'ясувати, скільки таксистів реально платять податки

Начальник управління Укртрансбезпеки в Житомирській області Юрій Осіпов розповів, що серед підприємців, що мають ліцензію на перевезення людей на таксі, досить поширеним є порушення, при якому вони і податків не платять, і ліцензії не позбавляються:
"Маса фактів: зупиняємо транспортний засіб, починаємо перевіряти. Людина показує дозвільні документи, наявність ліцензії. Але одразу ж перевіряємо в Єдиному державному реєстрі реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. В базі людини немає. Людина зареєструвалася суб'єктом, отримала ліцензію, через місяць-півтора закривається, щоб не сплачувати податки, на руках всі дозвільні документи є".
За словами Юрія Осіпова, на сьогодні за надання послуг без державної реєстрації в якості суб'єкта господарювання штрафна санкція передбачена в розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто, від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Втім, така загроза підприємців не дуже стримує:
"Порівнюю цифри з 2007 роком: у нас кількість ліцензіатів і транспортних засобів, які офіційно були задіяні в перевезеннях, в два рази зменшилась. Це все говорить про те, що люди йдуть в тінь. Ніхто не хоче сплачувати податки, не хоче, щоб контролювався медичний стан водіїв, технічний стан транспорту".
Тепер в рамках загальнодержавних заходів з державного контролю за перевезеннями пасажирів на таксі, які тривають з 16 січня по 16 квітня, Укртрансбезпека ініціює звірку переліку тих, хто має ліцензію на перевезення та тих, хто зареєстрований в Єдиному державному реєстрі:
"Згідно єдиного ліцензійного реєстру, в Житомирській області 738 ліцензіатів, суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ліцензії на перевезення пасажирів на таксі. Вони володіють 935 транспортними засобами. Зараз ми готуємо інформацію на фіскальні органи, щоб вони перевірили на сьогоднішній день, скільки цих осіб дійсно ще зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, а скільки фактично закрилися. Однією з підстав анулювання ліцензії є скасування державної реєстрації", – поінформував начальник управління Укртрансбезпеки в Житомирській області Юрій Осіпов.103fm.com.ua