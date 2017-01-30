Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 18:44 – Трьом підозрюваним у справі завдання збитків ДПЗКУ обрано запобіжний захід 
  • 21:12 – На території Житомирського військового інституту знайшли повішеним чоловіка 
  • 16:15 – СБУ викрила на хабарництві начальника управління Житомирської облдержадміністрації 
  • 22:45 – У Житомирі на хабарі затримали начальника управління Житомирської ОДА 
  • 00:07 – О наступлении на Донбассе пока говорить нельзя - волонтер 

На Житомирщин затримали три групи нелегальних бурштиношукачів. Фото

На Житомирщин затримали три групи нелегальних бурштиношукачів. Фото29 січня рейдові групи поліцейських Управління захисту економіки в області та Олевського відділення затримали 6 осіб, які займались незаконним промислом. Також вилучено 3 автомобілі, 3 мотопомпи та інше обладнання і пристосування для видобутку каменя. Розпочато досудові розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Групи нелегальних копачів поліцейські виявили у лісовому масиві поблизу с. Замисловичі о 5-й та 7-й ранку.

В усіх трьох випадках бурштиношукачі облаштували процес видобутку із застосуванням мотопомпи та інших пристосувань. Тут же знаходились автомобілі «УАЗ», на яких чоловіки прибули до копалень.

Відтак на місцях подій поліцейські зафіксували усі обставини та вилучили знаряддя: більше двох сотень метрів пожежних рукавів, водозабірники, генератор, каністри з дизельним пальним, штирі та інше.

Затриманих разом із вилученим було доставлено до відділення поліції. Там з’ясувалось, що перша група копачів - жителі смт Новоозерянки Олевського району, друга – брати з смт. Ємільчине, а третя – з Новоград-Волинського району.

За кожним із фактів розпочато кримінальні провадження за ст.15, ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються значними сумами штрафів (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.
На Житомирщин затримали три групи нелегальних бурштиношукачів. Фото
На Житомирщин затримали три групи нелегальних бурштиношукачів. Фото
На Житомирщин затримали три групи нелегальних бурштиношукачів. Фото
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 0
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині працівники поліції затримали нелегальних бурштиношукачів та вилучили їх обладнання на понад 100 тисяч гривень (ФОТО)
» На Житомирщині відразу 3 групи бурштиношукачів-нелегалів затримали поліцейські минулих вихідних (ФОТО)
» На Житомирщині поліцейські затримали трьох нелегальних старателів
» На Житомирщині затримані чергові бурштиношукачі та вилучено три мотопомпи (ФОТО)
» На Олевщині під час рейду поліцейські затримали бурштиношукачів-нелегалів
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
АМКУ запроваджуватиме комплексний та системний моніторинг ринків нафти та нафтопродуктів
Обвинувальний акт стосовно чиновниці МінАП, викритої на хабарі, скеровано до суду
В.о голови правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» повідомлено про підозру
У ПАРЄ вимагають виборів до Ради на Донбасі - ЗМІ
О наступлении на Донбассе пока говорить нельзя - волонтер
СМИ опубликовали впечатляющий список нового летального оружия, которое Литва поставила ВСУ
Джордж Сорос о Европе, России и Дональде Трампе
У ПАРЄ вимагають виборів до Ради на Донбасі - ЗМІ
Пекин стянул к российским границам новейшие ракетные комплексы
Белый дом заявил, что администрация Трампа поддержит в США революцию по добыче сланцевой нефти и газа
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+