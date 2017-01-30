На Житомирщин затримали три групи нелегальних бурштиношукачів. Фото

29 січня рейдові групи поліцейських Управління захисту економіки в області та Олевського відділення затримали 6 осіб, які займались незаконним промислом. Також вилучено 3 автомобілі, 3 мотопомпи та інше обладнання і пристосування для видобутку каменя. Розпочато досудові розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Групи нелегальних копачів поліцейські виявили у лісовому масиві поблизу с. Замисловичі о 5-й та 7-й ранку.
В усіх трьох випадках бурштиношукачі облаштували процес видобутку із застосуванням мотопомпи та інших пристосувань. Тут же знаходились автомобілі «УАЗ», на яких чоловіки прибули до копалень.
Відтак на місцях подій поліцейські зафіксували усі обставини та вилучили знаряддя: більше двох сотень метрів пожежних рукавів, водозабірники, генератор, каністри з дизельним пальним, штирі та інше.
Затриманих разом із вилученим було доставлено до відділення поліції. Там з’ясувалось, що перша група копачів - жителі смт Новоозерянки Олевського району, друга – брати з смт. Ємільчине, а третя – з Новоград-Волинського району.
За кожним із фактів розпочато кримінальні провадження за ст.15, ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
За чинним законодавством подібні протиправні дії караються значними сумами штрафів (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.
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