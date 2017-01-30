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Прокуратура Житомирщини взялася за підприємство Фірташа

Прокуратура Житомирщини взялася за підприємство ФірташаПрокуратурою Житомирської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за фактами безгосподарського використання земель, незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, зловживання службовим становищем та службовим підробленням у Хорошівському та Коростенському районах, за ст. 254, ч. 2 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України,
повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що приватне акціонерне товариство «Кримський Титан», яке входить до відомого холдингу Group DF, протягом понад 15 років протиправно видобувало титанові руди на землях сільськогосподарського призначення (паях), які на праві приватної власності належали колишнім членам колективних сільськогосподарських господарств.

Порушуючи вимоги мораторію щодо зміни цільового призначення такої категорії земель, підприємством на 72-х га повністю знято поверхневий родючий шар ґрунту, унаслідок чого приведено землю у безгосподарський стан, що унеможливило подальше використання її за цільовим призначенням.

Органи прокуратури області, застосовуючи комплексний підхід до захисту законних інтересів держави та територіальної громади області, принципово підійшли до оцінки стану земель, на яких видобувалася титанова руда.

Виявлені численні зловживання колишніми високопосадовцями декількох районів області, які, не дивлячись на неналежний стан земель після розробки таких родовищ, приймали їх до земель запасу за відсутності рекультиваційних робіт.

Усупереч вимогам природоохоронного законодавства та договорів оренди, землі, на яких видобувалися титанові руди, підприємством-видобувачем не приведені у придатний для використання стан, зокрема, для ведення сільського та лісового господарства.

Таким чином, до земель запасу прийнято ділянки нерекультивованих земель орієнтовною площею понад 140 га вартістю 3,5 млн грн.
Загалом, в області за такою схемою до державної та комунальної власності повернуто понад 300 га земель різного призначення орієнтовною вартістю понад 6 млн. грн.
Оцінка протиправній діяльності службових осіб приватних структур, органів державної влади та місцевого самоврядування, внаслідок якої заподіяно непоправної шкоди довкіллю, буде надана в межах досудового розслідування.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях проводять органи поліції, процесуальне керівництво здійснюють місцеві прокуратури.

Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури області.
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