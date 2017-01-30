Сергій Сухомлин: «У Житомирі легальний бізнес працюватиме без перешкод»

Мер Житомира Сергій Сухомлин запевнив, що легальний бізнес у місті буде захищений та працюватиме без перешкод. Підприємці, які законно встановили тимчасові торгівельні споруди, можуть і надалі спокійно вести свій бізнес, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Таку позицію влади висловив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин на засіданні комісії з інвентаризації тимчасових споруд та рекламних засобів. Натомість, всі незаконно встановлені тимчасові споруди будуть демонтовані.
Що стосується МАФів, які мали дозвільні та погоджувальні документи, але не отримали паспорти прив’язки у відповідності до Комплексної схеми, буде переміщено по мірі проведення комплексного благоустрою і капітального ремонту територій, де вони розташовані.
«Підприємці, які законно встановили торгівельні тимчасові споруди будуть працювати до часу початку робіт з благоустрою та капремонтів територій. Самовільно встановлені споруди ліквідують. Відповідне рішення буде розглянуто на засіданні виконкому», - наголосив Сергій Сухомлин.
Він також зауважив, що у Житомирі буде створено електронну карту на яку нанесуть всі малі архітектурні форми.
«Кожен житомирянин матиме змогу бачити де встановлений той чи інший тимчасовий торгівельний об’єкт та законність його розміщення», - каже міський голова.