У Житомирському районі затримано «чорних» лісорубів та виявлено нелегальну пилораму (ФОТО)

27 січня між селами Станішівка та Левків поліцейські разом з екологами затримали групу осіб безпосередньо під час незаконної вирубки дерев дуба. З’ясовуючи обставини правопорушення, 28 січня поліцейські у рамках розпочатого кримінального провадження провели обшук на одній з пилорам Бердичівського району та виявили значний обсяг нелегальної деревини, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Повідомлення про незаконну порубку надійшло до Житомирського відділення поліції близько півночі 27 січня. На місці події, у полезахисній смузі поблизу с. Левкова, було виявлено вантажний автомобіль-маніпулятор та трьох осіб. Чоловіки, як згодом з’ясувалось, жителі Бердичівського району, зрізали 13 дубів і саме розпилювали їх на колоди по 3 метра.
Поліцейські затримали і транспортний засіб, і лісорубів та доставили їх до відділення поліції для встановлення всіх обставин.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.
Уже наступного дня поліцейські провели санкціонований обшук на одній з пилорам у Бердичівському районі, куди, за інформацією оперативників, і мала бути завезена затримана деревина.
На лісопильні виявлено значний обсяг лісопродукції, однак належних документів щодо її походження власник надати не зміг.
Нині триває досудове розслідування.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді як штрафу, так і обмеження або позбавлення волі на термін до 3 років.
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