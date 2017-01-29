Заява щодо чуток про можливе закриття онкологічного диспансеру в м. Житомирі

Останнім часом деякі видання активно поширюють інформацію головного лікаря Житомирського обласного онкологічного диспансеру Бориса Гулі про закриття даної установи. Щоб уникнути подальшого розголосу офіційно повідомляю - дана інформація не відповідає дійсності.
Так, 12 січня дійсно проходила нарада у голови обласної державної адміністрації Ігоря Гундича, де обговорювались можливі шляхи вирішення проблемних питань по онколікарні. На сьогодні, жодних рішень по закладу не приймалось. Але хочу запевнити усіх – мова про закриття взагалі не йде.
В планах обласної ради створити максимально сприятливі умови для лікування хворих та роботи лікарів в обласному онкологічному диспансері. Яким шляхом підемо – це будуть вирішувати спеціалісти.
Наголошую - будь-які дії, що стосуються спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області не приймаються без попереднього розгляду постійними депутатськими комісіями та сесією обласної ради.
Тому я звертаюсь до представників ЗМІ – не поширюйте неправдиві чутки,перевіряйте кожне слово, яке публікуєте. Адже в гонитві за сенсацією ви граєте на почуттях людей.
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