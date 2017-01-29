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Стрілянина в Олевську: підозрюваних затримували вісім екіпажів поліції

Стрілянина в Олевську: підозрюваних затримували вісім екіпажів поліціїУ Рівненській області поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві жителя с. Люхча Сарненського району, повідомляє "УНН" з посиланням на прес-службу обласного управління Нацполіції.

За попередньою інформацією, затриманих підозрюють у вбивстві 57-річного жителя села. У спецоперації на заправці біля села Бармаки недалеко від обласного центру брало участь 8 екіпажів, повідомляє zamkova.info, з посиланням на expres.ua.

Одна з версій вбивства - нападники застрелили скупника бурштину. Про подібну версію пишуть також місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, в м. Олевськ Житомирської області сталася масова стрілянина за участю кількох десятків людей. Інцидент стався близько 1:00 16 січня на центральній площі міста. В результаті вогнепальні поранення дістали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району і ще троє – львів'яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події - "Замах на вбивство" (ст. 15 та ст. 115 КК), ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України.

Поліція вже встановила частину учасників конфлікту і всі їхні транспортні засоби.
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