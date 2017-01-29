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Житомиряни шукають нові способи, як зробити місто чистішим

Житомиряни шукають нові способи, як зробити місто чистішимУ Житомирській міській раді організації "ХХІ покоління", Молодіжний Актив Розвитку Житомирської області, Агенція Регіонального Розвитку "МОЛОДЬ УКРАЇНИ" представили громадськості проект "Я за чисте місто", повідомляє zamkova.info, з посиланням на "Житомирську хвилю"

Організатори пропонують житомирянам фотографувати порушення чистоти в Житомирі і відправляти ці фотографії на заздалегідь створену електронну адресу 4ustota@gmail.com. Порушенням чистоти вважається кинутий на тротуар папірець, фантик, недопалок; викинуте з дому сміття у непризначеному для цього місці; обклеювання стовпів рекламою. Ініціатор проекту, голова громадської організації "ХХІ покоління" Віталій Сівко розповідає, що головною ідеєю є не встановлення величезних штрафів, а зміна менталітету громадян:

"На нашу думку, головною метою є не встановлення захмарних штрафів, відповідних до кодексу про адміністративні правопорушення, а в першу чергу – привернення уваги суспільства до того, що не потрібно бути байдужими і необхідно бачити те, що відбувається. Не проходити повз".

Якщо ідею підтримає міська рада, то автор фотографії матиме можливість, у випадку підтвердження достовірності, отримати матеріальну винагороду в сумі 50 % відсотків штрафу, який сплатить особа, що засмічувала місто. На конференції були присутніми представники патрульної поліції. На їхню думку, цей проект є вкрай необхідним нашому місту і він значно спростить роботу поліцейських:+

"Дуже приємно, що зараз запускається цей проект. Нам тепер буде боротися з цим набагато легше, адже тепер до цієї проблеми долучається громадськість. Одним із принципів реформування поліції є принцип співпраці з громадою. А усе, що від нас потребується – ми будемо виконувати".

Наразі організатори запускають пілотний проект, який буде діяти з лютого до квітня цього року. За цей час плануються дослідження активності житомирян і підготовка документів для затвердження проекту виконкомом міської ради.
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