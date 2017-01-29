Житомиряни шукають нові способи, як зробити місто чистішим

У Житомирській міській раді організації "ХХІ покоління", Молодіжний Актив Розвитку Житомирської області, Агенція Регіонального Розвитку "МОЛОДЬ УКРАЇНИ" представили громадськості проект "Я за чисте місто", повідомляє zamkova.info
, з посиланням на "Житомирську хвилю"
Організатори пропонують житомирянам фотографувати порушення чистоти в Житомирі і відправляти ці фотографії на заздалегідь створену електронну адресу 4ustota@gmail.com. Порушенням чистоти вважається кинутий на тротуар папірець, фантик, недопалок; викинуте з дому сміття у непризначеному для цього місці; обклеювання стовпів рекламою. Ініціатор проекту, голова громадської організації "ХХІ покоління" Віталій Сівко розповідає, що головною ідеєю є не встановлення величезних штрафів, а зміна менталітету громадян:
"На нашу думку, головною метою є не встановлення захмарних штрафів, відповідних до кодексу про адміністративні правопорушення, а в першу чергу – привернення уваги суспільства до того, що не потрібно бути байдужими і необхідно бачити те, що відбувається. Не проходити повз".
Якщо ідею підтримає міська рада, то автор фотографії матиме можливість, у випадку підтвердження достовірності, отримати матеріальну винагороду в сумі 50 % відсотків штрафу, який сплатить особа, що засмічувала місто. На конференції були присутніми представники патрульної поліції. На їхню думку, цей проект є вкрай необхідним нашому місту і він значно спростить роботу поліцейських:+
"Дуже приємно, що зараз запускається цей проект. Нам тепер буде боротися з цим набагато легше, адже тепер до цієї проблеми долучається громадськість. Одним із принципів реформування поліції є принцип співпраці з громадою. А усе, що від нас потребується – ми будемо виконувати".
Наразі організатори запускають пілотний проект, який буде діяти з лютого до квітня цього року. За цей час плануються дослідження активності житомирян і підготовка документів для затвердження проекту виконкомом міської ради.