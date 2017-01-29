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Де отримати довідки про відсутність (наявність) судимості на Житомирщині

Де отримати довідки про відсутність (наявність) судимості на ЖитомирщиніДо уваги громадян!

З 1 лютого 2017 року прийом запитів для оформлення довідки про відсутність (наявність) судимості буде здійснюватися територіальними сервісними центрами МВС України, повідомляє zamkova.info, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно, структурні підрозділи ГУНП в Житомирській області припиняють приймати такі запити (Наказ МВС України №1256 від 29.11.2016, зареєстрований в міністерстві юстиції України 10.01.2017 за № 22/29890).

Ознайомитися з інформацією щодо роботи регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області можна ТУТ.

Адреси територіальних сервісних центрів:

м. Житомир, просп. Незалежності, 168а/1

м. Бердичів,вул. Ново-Іванівська, 21

м. Коростень, вул. С. Кемського, 3

м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 2

м. Радомишль, вул. Отамана Мордалевича, 33

Довідки за телефоном (0412) 41-97-03
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